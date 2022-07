Madhya Pradesh

सागर, 12 जुलाई। मप्र के मुख्‍यमंत्री श‍िवराज सिंह चौहान को बीते रोज खजुराहो एयरपोर्ट पर घट‍िया और ठंडी चाय प‍िलाने पर मंगलवार को छतरपुर में राजनगर एसडीएम ने कन‍िष्‍ठ आपूर्त‍ि अध‍िकारी राजनगर को शो-कॉज नोट‍िस जारी कर जवाब-तलब क‍िया है। मामले में कांग्रेस की एंट्री के बाद क‍िरक‍िरी हुई तो सीएम हाउस ने मामले में हस्‍तक्षेप कर मामले को रफा-दफा करा द‍िया। अब कलेक्‍टर ने एसडीएम को उक्‍त नोट‍िस न‍िरस्‍त करने का आदेश जारी किया है।



प्रदेश के मुख‍िया श‍िवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेशाध्‍यक्ष बीते रोज कुछ समय के ल‍िए खजुराहो पहुंचे थे। प्रोटोकॉल के तहत एयरपोर्ट पर सीएम चौहान के चाय, नाश्‍ते की व्‍यवस्‍था प्रशासन को करना थी। सीएम चाय, नाश्‍ता कर कुछ समय बाद सरकारी प्‍लेन से उड गए, लेक‍िन यहां स्‍थानीय प्रशासन की नींद उड गई। मंगलवार को छतरपुर ज‍िले के राजनगर एसडीएम ने कन‍िष्‍ठ आपूर्त‍ि न‍ियंत्रक राकेश कन्‍हुआ को एक कारण बताओ नोट‍िस जारी कर द‍िया। इसमें कहा गया कि 11 जुलाई को सीएम की खजुराहो एयरपोर्ट पर ट्रांज‍िट व‍िज‍िट के दौरान मैन्‍यु के अनुसार चाय, नाश्‍ता का दाय‍ित्‍व कन्‍हुआ को सौंपा गया था। सीएम को जो चाय परोसी गई वह स्‍तरहीन और ठंडी थी। इससे ज‍िला प्रशासन की अशोभनीय स्‍थ‍ित‍ि बन गई और वीवीआईपी की व्‍यवस्‍था को हल्‍के में लेने के कारण आपके ख‍िलाफ कार्रवाई प्रस्‍ताव‍ि‍त की जाती है, तीन द‍िन में जवाब मांगा गया था।



कलेक्‍टर ने शो कॉज नोट‍िस न‍िरस्‍त करने का आदेश द‍िया

छतरपुर कलेक्‍टर संदीप जीआर ने मंगलवार दोपहर में राजनगर एसडीएम को ल‍िख‍ित आदेश जारी कर कन‍िष्‍ठ आपूर्त‍ि न‍ियंत्रक को जारी कारण बताओ नोट‍िस न‍िरस्‍त करने का आदेश द‍िया है। कलेक्‍टर संदीप ने आदेश में कहा है कि आपके द्वारा जारी किया गया नोट‍िस संज्ञान में आया है, इस मामले में स्‍पष्‍ट क‍िया जाता है कि मुख्‍यमंत्री द्वारा इस व‍िषय में या प्रोटोकाल उल्‍लंघन के संबंध में कोई ट‍िप्‍पणी नहीं की है, अत: उक्‍त नोट‍िस को तत्‍काल न‍िरस्‍त क‍िया जाए।

English summary

The Chief Minister drank a cold tea at Khajuraho airport last day, the Chhatarpur district administration got sleepy. There was chaos over tea till the capital. Here Rajnagar ADM served notice to the junior supply officer on the charge of protocol violation. When there was a rift, after the intervention of CM House, the Collector had to issue an order to return the notice within a few hours.