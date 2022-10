12 ज्योतिर्लिंगः साइकिल यात्रा कर पूजा पहुंचेंगी बाबा के धाम, बनाएंगी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

12 Jyotirlinga: भगवान भोलेनाथ के देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने महाराष्ट्र में पुणे में देहगांव निवासी पूजा तानाजी बुधावले साइकल यात्रा पर निकली हैं। उन्होंने अपनी यात्रा भगवान केदारनाथ धाम उत्तराखंड से प्रारंभ की थी। उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद 8 अक्टूबर को साइकल यात्रा प्रारंभ की थी। यात्रा के दौरान वे बाबा केदारनाथ से 8 हजार किलोमीटर साइकल चलाकर आखिर में श्रीरामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगी। यहां उनकी यात्रा पूरी होगी। बीते रोज पूजा सागर पहुंची थीं।



Uma Bharti की रामभक्ति को चुनौती दे रही ओरछा शराब दुकान, बोलीं-जो होगा वह मप्र के लिए उदाहरण होगा

English summary

To visit 12 Jyotirlingas in the country, Pooja Tanaji of Pune, Maharashtra has set out on a journey of 8 thousand kilometers by bicycle. On October 8, he started his journey by visiting Shrikedarnath Dham in Uttarakhand. She has reached Sagar after seeing Kashi Vishwanath.