चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलान - नाम लिखाएं और 300 यूनिट बिजली फ्री पाएं, कल से शुरू होगा सपा का अभियान

Lucknow

लखनऊ, 18 जनवरी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि यह अभियान कल से शुरू होने जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं, वे समाजवादी पार्टी द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म में अपना नाम लिखाएं. ये वही नाम होना चाहिए, जो मौजूदा बिजली बिलों पर आ रहा है।

सपा सरकार आते ही माफ कर देंगे 300 यूनिट बिजली बिल

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के कार्यकर्ता डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए जाएंगे और उसी दौरान घोषणाओं की जानकारी देंगे। इस दौरान बिजली वाले फॉर्म भी भरवाएंगे। जो भी बिजली का बिल देगा, उसका 300 यूनिट बिल सरकार में आते ही माफ कर देंगे। अखिलेश ने कहा, जिन लोगों के कनेक्शन हैं या जिन्हें कनेक्शन लेने हैं, वे समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू हो रहे अभियान का हिस्सा बनें। अपना फॉर्म भरें। इस फॉर्म में वे वही नाम लिखें, जिन नाम से बिजली के बिल आते हैं। अखिलेश ने कहा कि यह अभियान 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए हैं।

#WATCH | SP to start the registration of distributing 300 units of free electricity tomorrow onwards. Everyone with electricity connections to apply with same name as on their bills. Those who'll need it later, write names as on your ration/Aadhar card: SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/zb6fGSUy8l