लखनऊ में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर DM ने रोका वेतन

Lucknow

oi-Rahul Goyal

लखनऊ। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, यहां जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने क्षेत्रीय अधिकारी आरके सिंह की सैलरी तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। लखनऊ जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई खतरनाक स्तर तक बढ़ चुके प्रदूषण को रोकने में लापरवाही के मद्देनजर की है। तो वहीं, जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय अधिकारी से दो दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शनिवार (07 नवंबर) को क्षेत्रीय अधिकारी, उप्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा, वर्तमान में लखनऊ में प्रदूषण की स्थिति अत्यंत चितनीय है। आपको बार-बार निर्देशित किया गया है कि प्रदूषण पर नियत्रंण पाने हेतू तत्काल प्रभावी कार्यवाही करायें। बैठकों में लिए गए निर्णयों पर भी आपके द्वार कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस हेतु आपको फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए गए थे, किन्तु आप द्वारा फील्ड विजिट नहीं किया जा रहा है। साथ ही आपके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की प्रवर्तन की कार्यवाही भी नहीं गई है, जिसके कारण जनपद में प्रदूषण की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है।

