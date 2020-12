लखनऊ: सीएम योगी से मिले निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा, फिल्म सिटी को लेकर हुई चर्चा

Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के बनने के ऐलान के बॉलिवुड की कई हस्तियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुकी हैं। रविवार को मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकत की। जानकारी के मुताबिक, प्रकाश झा ने 'फिल्म सिटी' को लेकर सीएम योगी से चर्चा की है। प्रकाश झा ने कहा, 'यहां फिल्म सिटी का निर्माणबहुत उत्साहजनक है। हम इसका समर्थन करेंगे। मुझे यहां बहुत सारे अवसर दिखते हैं।' बता दें, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद सीएम योगी मुंबई दौरे पर गए थे, जहां अक्षय कुमार सहित बॉलिवुड की हस्तियों ने उनसे मुलाकात की थी। सीएम योगी ने कहा, यह सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे खूबसूरत 'फिल्म सिटी' होगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मुंबई में निजी होटल में फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों, निर्माता और निर्देशकों के साथ बातचीत में कहा था, 'हम नोएडा में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। यह फिल्म सिटी आपकी जरूरतों के अनुसार होगी, आप सुझाव दें। उसी के अनुसार अपने वादे के अनुरूप, नोएडा में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।'

Film director & producer Prakash Jha calls on Chief Minister Yogi Adityanath in Lucknow. He says, "The environment building up for entertainment industry here is very encouraging. We'll support this. I see a lot of opportunities".

