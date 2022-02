अनीस खान को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प

Kolkata

oi-Sagar Bhardwaj

कोलकाता, 22 फरवरी। आलिया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता अनीस खान की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने अनीस खान के लिए न्याय की मांग करते हुए सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

हम अनीस के परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं

इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि अनीस की बेरहमी से हत्या कर दी गई जबकि वे सही के साथ खड़े थे और गलत के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने कहा- हम केवल उनके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं।

#WATCH | Kolkata | Students of Aliah University took out a protest march to the secretariat demanding justice for former student leader Anis Khan who was found dead on 18th Feb. They were later detained by Police.

WB Police has constituted a 3-member SIT to probe the matter. pic.twitter.com/JLDpAFnaKV