चंदन सिंह राठौड़ नहीं रहे : वो एयर वाइस मार्शल जिसने 23 साल तक दिया दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब

Jodhpur

oi-Vishwanath Saini

जोधपुर। राजस्थान के धरा के जाबांज भारतीय वायु सैनिकों में से एक चंदन सिंह राठौड़ अब इस दुनिया में नहीं रहे। एयर वाइस मार्शल रहे महावीर चक्र विजेता चंदन सिंह राठौड़ का 95 साल उम्र में रविवार को निधन हो गया।

India will always remember the impeccable service of Air Vice Marshal (Retd.) Chandan Singh Rathore. He was a valorous Air Warrior who contributed towards a stronger and safer India. Pained by his demise. Condolences to his family. Om Shanti.

राजस्थान : LockDown में भोमपुरा के ग्रामीणों ने घरों में रहने की शपथ लेकर यूं की गांव में No Entry

Pained by the demise of Maha Vir Chakra( MVC) Recipient, Air Vice Marshal (Retd.) Chandan Singh Rathore. His contribution as Air Warrior in 1962 and 1971 war will never be forgotten.

I salute his outstanding service and express my heartfelt condolences to the bereaved family.