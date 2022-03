याचिका में गलती होने के चलते लालू यादव की जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई, 11 मार्च की मिली तारीख

Jharkhand

रांची। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। आज यानी कि शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी लेकिन अब यह सुनवाई 11 मार्च को होगी। दरअसल, चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा काट रहे लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा, 'याचिका में कुछ गलती है, जिन्हें दूर करें, तभी आगे सुनवाई होगी।' इस पर लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने सोमवार तक उन त्रुटियों में सुधार करने का भरोसा दिलाया। अब मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।

We have filed an appeal in court today. We've removed all defects but the office report was not included & due to that the court listed the matter for next Friday: Prabhat Kumar, lawyer of Lalu Prasad Yadav on the challenge of fodder scam case verdict in Jharkhand High Court pic.twitter.com/bYdIg5qLhB