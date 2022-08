नौकरानी को पीटने वाली सीमा पात्रा को बीजेपी ने किया निलंबित, महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान

Jharkhand

रांची, अगस्त 30। झारखंड बीजेपी से निलंबित हो चुकी सीमा पात्रा की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनकी नौकरानी के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मामले का संज्ञान लिया है। अब माना जा रहा है कि महिला आयोग भी सीमा पात्रा के खिलाफ एक्शन की मांग कर सकता है या उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।

सीमा पात्रा के पति हैं कांग्रेस नेता

आपको बता दें कि महिला आयोग के संज्ञान से पहले भाजपा ने सीमा पात्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। उनपर आरोप हैं कि उन्होंने अपनी मेड के साथ मारपीट और उसपर अत्याचार किया है। आपको बता दें कि सीमा पात्रा झारखंड बीजेपी में महिला विंग की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य थी। वहीं उनके पति महेश्वर पात्रा रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में वो कांग्रेस के राज्य संयोजक भी हैं।

महिला आयोग ने की है गिरफ्तारी की मांग

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए झारखंड पुलिस प्रमुख को पत्र लिखा है और मांग की है कि आरोप सही होने पर महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। महिला आयोग की मांग के अलावा जनता में भी इस मामले को लेकर काफी गुस्सा है और लोग गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं।

आपको बता दें कि ट्विटर पर द दलित वॉयस नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए एक वीडियो के मुताबिक, सीमा पात्रा की मेड ने बताया है कि उसे 8 साल तक घर में कैद करके रखा गया था और प्रताड़ित किया जाता था। ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि घरेलू सहायिका को सीमा पात्रा के घर में गर्म तवे से पीटा जाता था और फर्श पर पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया जाता था।

इस वीडियो में महिला अस्पताल के बेड पर लेटी है और उसकी हालत बहुत बुरी है। वो बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि महिला के दांत टूटे हैं और उसके शरीर पर चोट के भी कई निशान हैं। वो बस इशारे से यह बता रही है कि उसपर बार-बार हमले हुए हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड के गुमला की रहने वाली सुनीता ने करीब 10 साल पहले सीमा पत्रा के लिए काम करना शुरू किया था।

