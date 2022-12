झारखंड पर्यटन दे रहा है 57 लाख रुपए तक के पुरस्कार जीतने का अवसर

झारखंड पर्यटन ने एक महीने के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की है। इसमें शामिल होने वालों को फोटो, वीडियो या शॉर्ट वीडियो बनाने हैं। विजेताओं को 57 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा।

Jharkhand

oi-Anjan Kumar Chaudhary

झारखंड पर्यटन फोटो और वीडियो बनाने के शौकीन लोगों के लिए लाखों रुपए के पुरस्कार जीतने का अवसर दे रहा है। 'झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता' का आगाज हो चुका है। आपके पास 15 जनवरी तक का मौका है। झारखंड घूमिए। तस्वीरें लीजिए, वीडियो/शॉर्ट वीडियो बनाइए और 57 लाख रुपए तक के रोमांचक पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर हाथ से जाने मत दीजिए। यह प्रतियोगिता 15 दिसंबर से ही शुरू हो चुकी है और 15 जनवरी तक चलेगी। आपको करना सिर्फ ये है कि अपने कैमरे की आंखों से रमणीक झारखंड को कैद करना है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है।

'झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता' में शामिल होकर आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए आपको तीन श्रेणियां दी जा रही हैं-

फोटोग्राफी कैटेगरी

यह कैटेगरी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस के लिए है। इसमें धार्मिक स्थान, त्योहारों, मेले, विरासत से जुड़े स्थान या स्मारक, डांस, सुंदर और प्रकृति से जुड़ी मनोरम तस्वीरें शामिल होंगी। इस श्रेणी में फोटोग्राफ HD क्वालिटी का होने चाहिए, जो कम से कम 10 MB और अधिकतम 50 MB का हो। सभी तस्वीरें JPG फॉरमेट में होंगी। फोटो की संख्या-4 होंगी।

वीडियोग्राफी कैटेगरी

यह सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए है। इसमें भी वह सभी स्थान, त्योहार, डांस और बाकी चीजें शामिल होंगी, जो फोटोग्राफी में शामिल की गई हैं। यह वीडियो कम से कम 1 मिनट के और अधिकतम 2 मिनट 30 सेकेंड के होंगे।

रील्स/शॉर्ट वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए होंगे। इसमें भी वही सभी स्थान या इवेंट दिए गए हैं, जो ऊपर की दोनों श्रेणियों में शामिल हैं। लेकिन, यह वीडियो 30 सेकेंड तक के ही होने चाहिए।

चुने गए विजेताओं के लिए झारखंड पर्यटन ने 57 लाख रुपए तक के पुरस्कार की घोषणा की है। विजेताओं का चुनाव उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर मिले व्यूज/लाइक्स के आधार पर किया जाएगा।

झारखंड में पर्यटन

पर्यटन के मामले में झारखंड बहुत ही समृद्ध है। यहां अनेकों प्राकृतिक जलप्रपात हैं। यहां देवघर, रजरप्पा और चतरा में हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थल हैं। इस लिहाज से धार्मिक पर्यटन के लिए यह हमेशा से मशहूर रहा है। जो लोग आदिवासी संस्कृति को देखने-समझने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें भी झारखंड जरूर आना चाहिए। आदिवासियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मेले और त्योहारों के लिए भी झारखंड जाना जाता है। यह इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी लोगों को आकर्षित कर रहा है।

ज्यादा जानकारी और निर्देश के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाइए-

https://tourism.jharkhand.gov.in/

English summary

Jharkhand Tourism is giving an opportunity to photographer and videographers to participate in a special contest for a month. In this competition, the winners will get a reward of up to Rs 57 lakh