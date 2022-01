मास्क नहीं लगाने पर जब पत्रकारों ने कांग्रेस विधायक से पूछा सवाल तो कहा- ज्यादा देर तक मास्क नहीं लगाना चाहिए

Jharkhand

oi-Prashanth Rai

रांची। एक तरफ जहां झारखंड में कोरोना का प्रकोप फैलता जा रहा है। प्रतिदिन हजारों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सत्तारुढ़ दल में शामिल कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक डॉ. इरफान अंसारी ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। जब पत्रकारों ने उनसे मास्क न लगाने पर सवाल किया तो विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि ज्यादा लंबे समय तक मास्क न लगाएं। मैं एक डॉक्टर के तौर पर सलाह दे रहा हूं कि मास्क केवल भीड़भाड़ वाली जगह पर ही लगाएं।

वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 हजार 482 नए मरीज मिले हैं । इस दौरान 1789 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। जबकि दो लोगों की मौत हो गई। इस सप्ताह का संक्रमण दर 6.02 रहा। राज्य में सबसे ज्यादा मरीज रांची में मिले हैं। यहां मिलने वाले नए संक्रमितों का आंकड़ा 1500 को पार कर 1537 पहुंच गया है। बीते सोमवार को रांची के अलावा जमशेदपुर में 923 और रामगढ़ में 232 मरीज मिले हैं।

#WATCH "...I am saying as an MBBS doctor that there should not be prolonged mask usage. One should wear a mask in crowds. There is no need to panic during this third wave of COVID19...": Dr. Irfan Ansari, Congress MLA from Jamtara, Jharkhand yesterday pic.twitter.com/NyNvMdFxtl