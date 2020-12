दुमका गैंगरेप केसः महिला आयोग ने लिया मामले का संज्ञान, DGP को दिया दो महीने में जांच पूरी करने का निर्देश

Jharkhand

दुमका। झारखंड के दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखा है। महिला आयोग ने पत्र लिखकर दो महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आयोग ने मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट की भी मांग की है। वहीं बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने गैंगरेप की इस घटना को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार की गलती है। प्रदेश में कानून बनने चाहिए और उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी है। बीते मंगलवार को पति की मौजूदगी में 17 लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता पांच बच्चों की मां अपने पति के साथ मेले से घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपितों ने उनका रास्ता रोक लिया। फिर सभी आरोपितों ने महिला को झाड़ियों में ले जाकर बारी-बारी से गैंगरेप किया।

