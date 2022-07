अचानक से अमरनाथ गुफा के पास आया सैलाब, बह गए लंगर-टेंट, दिल दहला देने वाले VIDEO आए सामने

Jammu And Kashmir

oi-Ashutosh Tiwari

जम्मू, 8 जुलाई: कश्मीर के पहलगाम जिले में अमरनाथ यात्रा जारी थी, लेकिन शुक्रवार शाम वहां पर बादल फट गया। जिससे काफी ज्यादा तबाही हुई है। घटना में अभी तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे। घटना के तुंरत बाद NDRF, SDRF, ITBP और स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस घटना के कई दिल दहला देने वाले वीडियो भी सामने आए हैं।

शाम को हुई तेज बारिश जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को गुफा के पास तेज बारिश हो गई थी। जिस पर आईटीबीपी ने लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वहां पर बादल फटा और ऊपर से पानी का तेज बहाव आया। जिसकी चपेट में आने से कई टेंट और लंगर बह गए। इसके बाद चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। ITBP के मुताबिक पहाड़ से आया मलबा ऊपरी हिस्से में लगे टेंट के पास नहीं आया, लेकिन बाद में ये मलबा नीचे की ओर आया और कई टेंट इसकी चपेट में आ गए। कितने टेंट बहे? ITBP के मुताबिक करीब 30-40 टेंट पानी के बहाव में बह गए, लेकिन उसमें से ज्यादातर टेंट्स को जवानों ने पहले ही खाली करवा लिया था। लंगरों को भी खाली करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से सामान नहीं हटाया जा सका। इस वजह से उनको भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल यात्रा को रोककर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा उनको खाने-पीने के सामान और राहत सामग्री भी दी जा रही है। #WATCH | J&K: Massive amount of water flowing turbulently after a cloud burst occurred in the lower reaches of Amarnath cave. Rescue operation is underway at the site pic.twitter.com/w97pPU0c6k — ANI (@ANI) July 8, 2022 गुफा के पास हमेशा रहती है NDRF टीम वहीं NDRF की एक टीम हमेशा अमरनाथ गुफा के पास तैनात रहती है। इस वजह से घटना के तुरंत बाद उसने SDRF की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि वहां पर अभी भी मौसम खराब बना हुआ है। साथ ही भौगोलिक स्थिति और ऊंचाई की वजह से दिक्कत आ रही, लेकिन NDRF के जवान इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर की 'खतरनाक' लैंडिंग का वीडियो वायरल, DGCA ने उठाया सख्त कदम

#WATCH | J&K: Rescue operation underway at lower reaches of Amarnath cave where a cloud burst was reported. Two people dead so far pic.twitter.com/0pwry9gkJt — ANI (@ANI) July 8, 2022

#WATCH | J&K: Visuals from lower reaches of Amarnath cave where a cloud burst was reported at around 5.30 pm. Rescue operation underway by NDRF, SDRF & other associated agencies. Further details awaited: Joint Police Control Room, Pahalgam (Source: ITBP) pic.twitter.com/AEBgkWgsNp — ANI (@ANI) July 8, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Video of cloudburst in Amarnath Yatra, Many tents washed away in water

Story first published: Friday, July 8, 2022, 21:34 [IST]