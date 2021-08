VIDEO: जम्मू स्टेशन के पास सैन्य वर्दी में दिखे दो संदिग्ध, पोल खुलते ही मौके से हुए फरार

Jammu And Kashmir

जम्मू, 2 अगस्त: सीमावर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में इन दिनों आतंकी गतिविधियां काफी ज्यादा तेज हैं। साथ ही कई संवेदनशील इलाकों में लगातार ड्रोन भी देखे जा रहे। इस बीच सोमवार को शीतकालीन राजधानी जम्मू से अजीब मामला सामने आया, जहां रेलवे स्टेशन के पास दो संदिग्ध सेना की वर्दी में नजर आए, लेकिन जब उनसे कुछ लोगों ने बात करने की कोशिश की तो वो फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे शहर में हाईअलर्ट घोषित कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर तीन बजे के करीब दो संदिग्ध सेना की वर्दी में नाई की दुकान पर पहुंचे। इस दौरान वहां पर पहले से एक जवान मौजूद था। जिसने दोनों से सामान्य बातचीत शुरू कर दी। इसी बीच उसे दोनों की बातों पर संदेह हुआ। जिस पर उसने तुरंत दोनों से सैन्य बल वाला आईडी कार्ड मांग लिया। कुछ देर आनाकानी करने के बाद दोनों ने बताया कि वो अपनी आईडी कमरे पर छोड़ आए हैं।

दोनों का आईडी कार्ड वाला बहाना सुन वहां मौजूद लोगों को दाल में कुछ काला लगा, वो पुलिस को मामले की जानकारी देते, उससे पहले दोनों वहां से भाग निकले। इस पर जवान ने भी उनका पीछा शुरू किया। हालांकि दोनों फरार होने में कामयाब रहे। इसके बाद तुरंत त्रिकुटा नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। अभी संदिग्धों की पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें दोनों भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।

#WATCH | Two unidentified persons spotted running in uniform at Mangal Market near Jammu Railway Station, earlier today. "They had come for a haircut, were wearing Army uniform. When asked for their identities, they fled," said a local barber

