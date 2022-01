जम्मू-कश्मीरः तीन पूर्व सीएम सहित कई नेताओं को किया गया नजरबंद, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट की तस्वीर

Jammu And Kashmir

oi-Prashanth Rai

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ गुपकर घोषणापत्र गठबंधन द्वारा मार्च निकाले जाने से पूर्व तीन पूर्व सीएम सहित कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अबदुल्ला के बेटे व नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रभात और 2022 का स्वागत, उसी जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ एक नए साल की शुरुआत जो अवैध रूप से लोगों को उनके घरों में बंद कर रही है और प्रशासन सामान्य लोकतांत्रिक गतिविधि से इतना डरा हुआ है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुपकर गठबंधन के शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन को रोकने के लिए ट्रक हमारे गेट के बाहर खड़े हैं। कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं। पूर्व सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि एक अराजक पुलिस राज्य की बात करें तो पुलिस ने मेरे पिता के घर के मेरी बहन के घर से जोड़ने वाले आंतरिक द्वार को भी बंद कर दिया है। फिर भी हमारे नेताओं के पास दुनिया को यह बताने की हिम्मत है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

Good morning & welcome to 2022. A new year with the same J&K police illegally locking people in their homes & an administration so terrified of normal democratic activity. Trucks parked outside our gates to scuttle the peaceful @JKPAGD sit-in protest. Some things never change. pic.twitter.com/OeSNwAOVkp