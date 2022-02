जम्मू-कश्मीरः परिसिमन आयोग के ड्राफ्ट पर महबूबा मुफ्ती ने कहा- केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं संस्थान

Jammu And Kashmir

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा को एक बार फिर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश के हर संस्थान को यह राजनीतिक दल तहस-नहस करने में जुटा है। इसी तरह की कोशिश कश्मीर में परिसीमन के जरिये की जा रही है। भाजपा देश को गोडसे के हिंदुस्तान में तब्दील करने के प्रयास कर रही है।महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पीडीपी हमेशा से ही संदिग्ध रही है।

J&K| Delimitation Commission's draft is unacceptable to the party & the issue will be discussed in the coming meeting of PAGD on Feb 23. The draft is a reflection of the BJP furthering its agenda, separating Hindus & Muslims, want to make it Godse's India: PDP pres Mehbooba Mufti pic.twitter.com/Kn5igvx70t