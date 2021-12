जम्मू कश्मीर के वानपोरा में बड़ी साजिश नाकाम, सेना ने निष्क्रिय किया सड़क किनारे लगाया गया 5 किलो IED

Jammu And Kashmir

oi-Anuj Shrivastava

श्रीनगर, 23 दिसंबर। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पुलिस, 50 आरआर और 183 बीएन सीआरपीएफ के ज्वाइंट सर्च अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। वानपोरा में नेवा- श्रीनगर रोड पर तलाशी के दौरान 5 किलो आईईडी बरामद किया गया।बताया जा रहा है कि यह आईईडी एक बर्तन में डालकर सड़क के किनारे लगाया गया था।

जब सुरक्षाबलों ने आस पास की तलाशी ली तो उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली।आईईडी की जानकारी मिलते ही बन निरोधक टीम ने मौके पर पहुंचकर आईईडी को नष्ट कर दिया।

In a joint search op by Pulwama Police, 50 RR & 183 Bn CRPF, on Newa-Srinagar road in Wanpora, one 5-kg IED was found planted at the roadside. Bomb disposal team of Police and Army destroyed it on spot through a controlled detonation. pic.twitter.com/xwLUNXJqzq