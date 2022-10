जम्मू और कश्मीर में 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम, निवेश के लिए देश में Top पसंद बनने की राह पर

Jammu And Kashmir

जम्मू और कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और करीब 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव विभिन्न प्रक्रियाओं की दौर में हैं। जम्मू और कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी की ओर से यह जानकारी दी गई है। यह इस बात का गवाह है कि जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से निवेशकों को आकर्षित करने के अभियानों को अच्छी सफलता मिल रही है। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आजादी के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में अबतक जितने निजी निवेश देखने को मिले थे, उसके चार गुना सिर्फ तीन साल में ही हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आर्टिकल 370 को संविधान से हटाया जाना बताया गया है।

Jammu and Kashmir has started becoming the first choice in the country for investment. Golden era started for the industries in the union territory because of the policies of the government. Claims of UT Govt