जम्मू-कश्मीर : कुलगाम में भीषण मुठभेड़, जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकी घिरे, एक ढेर

Jammu And Kashmir

श्रीनगर, 27 सितंबर : जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी हो रही है। सुरक्षाबलों की कार्रवाई के बीच दोनों आतंकियों को घेर लिया गया है।

सुरक्षाबलों की कार्रवाई के संबंध में समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कुलगाम के अहवाटू इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर हुआ है। मारे गए आतंकी के शव की शिनाख्त नहीं हुई है।

One terrorist neutralised in the ongoing anti-terrorist operation in the Ahwatoo area of Kulgam, says Jammu & Kashmir Police

Kulgam encounter के संबंध में जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एडीजीपी कश्मीर ने बताया, मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दो स्थानीय आतंकवादियों को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है। उन्होंने कहा कि जिन दोनों आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना पर सुरक्षाबलों ने कार्रवाई शुरू की है, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोनों जैश टेररिस्ट्स कई आतंकी अपराध के मामलों में शामिल रहे हैं।

Two local terrorists of proscribed terror outfit JeM are trapped in the ongoing encounter. Both the trapped terrorists are involved in several terror crime cases: ADGP Kashmir