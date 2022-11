Chenab River Accident: नदी में गिरी कार, चार लोग लापता, तलाश जारी

Jammu And Kashmir

जम्मू-कश्मीर के डोडा के चिनाब नदी में एक कार गिर गई। जिसके चलते कार में सवार चार लोग लापता हो गए हैं। वाहन और लापता लोगों की तलाश के लिए सुबह से बचाव कार्य जारी है। लेकिन अभी तक किसी का कुछ नहीं पता चल सका है। वहीं, घटनास्थल से एक व्यक्ति का पहचान पत्र बरामद हुआ है। इस बात की जानकारी उपायुक्त विशेष पॉल महाजन ने दी।

J&K | Four people are missing after their car plunged into Chenab river in Doda. Rescue operation underway since morning to find the vehicle & those who have been missing. Identity card of one person recovered from the accident site: Vishesh Paul Mahajan, Deputy Commissioner pic.twitter.com/z6LlkaH1nf