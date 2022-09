नीट, जेईई और सीयूईटी की मर्जिंग पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान, जानिए कोटा के छात्रों की जुबानी

Jaipur

oi-Kamlesh Keshote

जयपुर, 7 सितम्बर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोटा यात्रा के दौरान कोचिंग विद्यार्थियों से संवाद किया। संवाद के दौरान विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट, जेईई को सीयूईटी में मर्ज करने की कवायद पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। प्रधान ने यूजीसी प्रमुख के तीनों राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को मर्ज करने वाले बयान के बारे में कहा कि अगर ऐसा कुछ बड़ा बदलाव होगा तो पर्याप्त समय पूर्व सार्वजनिक तौर पर घोषणा की जाएगी। इसलिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यह संवाद कार्यक्रम मंगलवार, छह सितंबर को कोटा के जवाहर नगर स्थित एलन कोचिंग के सत्यार्थ कैंपस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ओडिशा के साथ-साथ देश के अन्य प्रांतों के विद्यार्थी भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रधान के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे।

English summary

What did Union Education Minister Dharmendra Pradhan say on the merger of NEET, JEE and CUET, know the words of Kota students