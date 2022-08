अपने ही विभाग के कार्यक्रम में पीछे जाकर बैठे खेल मंत्री अशोक चांदना, फिर नाराजगी आई सामने

Jaipur

जयपुर, 23 अगस्त। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना की नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अशोक चांदना मुख्यमंत्री गहलोत से दूर पीछे जाकर बैठ गए मुख्यमंत्री ने कई बार चांदना को आगे आने के लिए बुलाया तब जाकर चांदना माने। प्रदेश में 29 अगस्त से खेलों का सबसे बड़ा आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में खुद के विभाग के कार्यक्रम में खेल मंत्री के पीछे बैठने से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन से पूर्व इस के शुभंकर का अनावरण हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे।मुख्यमंत्री स्वागत के बाद आगे कुर्सी पर बैठे। वहीं चांदना पीछे जाकर बैठ गए मुख्यमंत्री ने उन्हें पास बुलाकर बगल में बैठने को कहा।

कार्यक्रम में चांदना ने नहीं दिया भाषण

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निजी सहायक ने मंत्री अशोक चांदना को मुख्यमंत्री के पास बुलाया। वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बगल में खेल मंत्री की कुर्सी लगवाई गई। जब स्वागत प्रक्रिया शुरू हुई तो क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने सभी का सम्मान किया। खेल मंत्री अशोक चांदना इससे भी थोड़े नाराज नजर आए। कार्यक्रम के दौरान अशोक चांदना ने भाषण भी नहीं किया। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ही उठकर भाषण देने लगे।वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अशोक चांदना बड़े कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर गई। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना इससे पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ग्रामीण ओलंपिक में मिली जानकारी के अनुसार सारा काम मंत्री के विभाग की ओर से किया गया। लेकिन जब शुभंकर का अनावरण का समय आया। तब एसएमएस स्टेडियम की संपूर्ण जिम्मेदारी क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा कृष्णा पूनिया ने अपने हाथ में ले ली। कहा जा रहा है कि मंत्री अशोक चांदना इसी बात से नाराज हैं।

Sports Minister Ashok Chandna, sitting behind in the program of his own department, then came to the fore