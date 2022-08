पीसीसी चीफ डोटासरा ने साधा गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना, कहा-चापलूसी ही करनी है तो मोदी को श्रीकृष्ण बता देते

Jaipur

oi-Kamlesh Keshote

जयपुर, 23 अगस्त। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डोटासरा के बीच जुबानी जंग जारी है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने शेखावत पर पलटवार करते हुए कहा कि शेखावत को चापलूसी करनी है तो पीएम मोदी को श्रीकृष्ण बता देते। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब की तुलना में श्रीमद्भागवत गीता से की थी। डोटासरा ने शेखावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इतनी चापलूसी करनी है तो नरेंद्र मोदी को श्रीकृष्ण बता देना चाहिए। डोटासरा ने बीकानेर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शेखावत ने महंगाई और ईआरसीपी को लेकर चुप्पी साध रखी है। सिर्फ पीएम मोदी को खुश करने वाला बयान देते रहते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डोटासरा को झूठा व्यक्ति बताया था।

Heavy Rain in Rajasthan : कोटा बैराज के 14 गेट खोलने पड़े, टोंक में कई सड़कें व पुल जलमग्न, VIDEO

जल्दी होगी कांग्रेस के मंडलों की घोषणा

कांग्रेस में आंतरिक स्तर पर हो रही चुनाव प्रक्रिया को लेकर डोटासरा ने कहा कि सितंबर में पार्टी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। साथ ही ब्लॉक लेवल और जिलाध्यक्ष की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने अब पूरे प्रदेश में मंडल बनाए हैं और उनके पदाधिकारियों की घोषणा भी हो जाएगी। इन सबको लेकर पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है और नाम भी तय हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस में नियमों के मुताबिक चुनाव प्राधिकरण ही इसकी घोषणा करता है।

English summary

PCC Chief Dotasara targeted Gajendra Singh Shekhawat, said - if you have to do flattery then you would have told Modi to Shri Krishna