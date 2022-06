Local Election: कमल के कुछ खिल गए तो कुछ के मुरझा गए चेहरे, जानिए टिकट मिलने के बाद क्या कर रहे प्रत्याशी

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

जबलपुर, 14 जून: एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा की ओर से भी उम्मीदवारों के टिकट का पिटारा खुल चुका है। इंदौर, ग्वालियर और रतलाम को छोड़कर प्रदेश की 13 नगर-निगम के महापौर प्रत्याशी, घोषणा होते ही जश्न में डूब गए। उम्मीदवारों के घर से लेकर बीजेपी दफ्तरों में ढोल-नगाड़ों के साथ झंडे लहराने लगे है। प्रतिद्वंदी दावेदार मुरझाए ही सही, पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को भरोसा दिलाने में जुटे है कि वह उनको नगर-सत्ता की कुर्सी पर विराजमान कराने कोई कसर नहीं छोड़ेगे।

English summary

Local Election: Some of the lotus blossomed and some of the faces withered, know what the candidates are doing after getting the ticket