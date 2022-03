‘जानवरों की तरफ महसूस कर रहे हैं यूक्रेनी’, जेलेंस्की की NATO को चेतावनी, देखते रहे तो लाखों लोग मरेंगे

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव, मार्च 10: यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बार फिर से नाटो देशों को चेतावनी जारी की है और कहा है, कि अगर नाटो इसी तरह तीसरे विश्वयुद्ध होने के डर से हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, तो यूक्रेन में लाखों लोग मारे जाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने नाटो से एक बार फिर से अपील की है, कि वो यूक्रेन में 'नो-फ्लाई जोन' लागू करें और रूस को रोकें, नहीं तो लाखों यूक्रेनी नागरिक मारे जाएंगे।

English summary

Ukraine's President Zelensky has said that Ukraine's people are feeling like animals and if NATO continues to watch, millions of Ukrainians will lose their lives.