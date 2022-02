बोलीं तसलीमा नसरीन-'तुमने मुझे चौथी बार मारा लेकिन मैं मरी नहीं', जानिए क्या है मामला?

ढाका, 10 जनवरी। अपने विवादित बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाली लेखिका तसलीमा नसरीन एक बार फिर से अपने एक ट्वीट के कारण चर्चा में हैं। दरअसल तस्लीमा नसरीन का फेसबुक अकाउंट Remembering हो गया है, जिस पर तस्लीमा भड़क गई हैं। मालूम हो कि किसी भी व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट तब रिमेंबरिंग होता है, जब वो व्यक्ति दुनिया में नहीं होता है।

Hijab and burqa-clad women marched for the right to wear hijab and burqa, the derogatory religious outfits for women, in Kolkata, the city of Vidyasagar and Raja Ram Mohan Roy who liberated women from religious darkness. — taslima nasreen (@taslimanasreen) February 10, 2022

People say burqa or hijab is women's 'choice'. Soon they would say being one of the 4 wives of a polygamous man is also a woman's 'choice'. Being a victim of domestic violence, reproducing many children and not inheriting equal share of properties also a women's 'choice'. — taslima nasreen (@taslimanasreen) February 10, 2022

If burqa was a comfortable, fashionable, tasteful & elegant dress, not only Muslim men, all men & women & children regardless of their religious beliefs, would have worn that. — taslima nasreen (@taslimanasreen) February 10, 2022

Muslim women wear jeans because they want to be like modern women. Muslim women wear burqa and hijab mostly because of the pressure their parents/relatives put on them, or they get brainwashed since their childhood to wear those anti-women garments. — taslima nasreen (@taslimanasreen) February 10, 2022

