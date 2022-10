चीन के राष्ट्रपति को कितनी मिलती है सैलरी, कितनी है शी जिनपिंग की प्रॉपर्टी, जानें लाइफस्टाइल और सबकुछ

International

Xi Jinping Salery Property: कम्युनिस्ट पार्टी पर कब्जा करने के बाद शी जिनपिंग इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गये हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार देश का राष्ट्रपति चुना गया है और शी जिनपिंग ने जो चीन में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लेने वाली सात सदस्यीय कम्युनिस्ट पार्टी स्टैंडिंग कमेटी को चुना है, उसमें उन्होंने अपने तमाम विश्वासपात्रों को जगह दी है। जिसके बाद आलोचकों का कहना है, की शी जिनपिंग की नई टीम में उनके तमाम कट्टर समर्थक भरे हुए हैं, जबकि एक भी उदारवादी चेहरे को टीम में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है, कि चीन के सबसे ताकतवर शख्स की कितनी सैलरी है, उनका लाइफस्टाइल और उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है?

How much salary does the President of China get and how much wealth does Xi Jinping have, know all the big information related to his life.