PICS: पूल में अचानक बेहोश हो गई अमेरिकी तैराक, पलक झपकते ही कोच ने लगाई छलांग और बचा ली जान

oi-Vivek Singh

बुडापेस्ट, 23 जून। हंगरी में चल रही विश्व एक्वाटिक्स चैंपियनशिप के दौरान एक हैरान कर देने वाले वाकये का गवाह बनी जब अमेरिकी स्टार तैराक अनीता अल्वारेज को उनकी बहादुर कोच मौत के मुंह से छीनकर निकाल लाई। 25 वर्षीय अल्वारेज बुडापेस्ट में महिलाओं एकल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थीं। इस दौरान वह पूल के अंदर बेहोश हो गईं।

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn