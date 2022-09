एक टेबल पर आएंगे पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन, SCO शिखर सम्मेलन में भारत पर सबकी निगाहें

International

oi-Abhijat Shekhar

समरकंद, सितंबर 13: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानि एससीओ शिखर सम्मेलन में एक टेबल पर एक साथ आएंगे। दो साल पहले COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से यह चीनी राष्ट्रपति की ये पहली विदेश यात्रा होगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने पड़ोसी मध्य एशियाई देश में शी जिनपिंग की यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि, वह उज़्बेक शहर समरकंद में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22 वीं बैठक में भाग लेने के लिए 14 से 16 सितंबर तक उज्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। शी जिनपिंग कजाकिस्तान की राजकीय यात्रा भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी और शी जिनपिंग के अलावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के भी शिखर सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की उम्मीद है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इसका क्या महत्व है? आइये जानते हैं, कि क्यों एससीओ चीन के लिए अपनी ताकत दिखाने का अखाड़ा बनता जा रहा है और क्यों भारत के रूख पर पश्चिमी देशों की नजरें टिकी हैं?

चार दिनों में रूस की चार महीनों की कामयाबी बर्बाद, जानिए युद्ध में कैसे यूक्रेन की हो गई है वापसी?

English summary

Established on June 15, 2001 in the industrial city of Shanghai, China, the Shanghai Cooperation Organization is an intergovernmental organization consisting of eight member countries – China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Pakistan, Tajikistan and Uzbekistan.