तालिबान से बातचीत कर भारत को कितना फायदा ? पाकिस्तान के अड़ंगे से होगा नुकसान?

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 11: एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए भारत ने हाल ही में स्वीकार किया है कि उसने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बैकचैनल बातचीत शुरू कर दिया है। जून की शुरुआत में कुछ भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि नई दिल्ली ने अफगानिस्तान में मौजूद चरमपंथी संगठनों से बातचीत शुरू कर दी है और फिर कुछ दिनों के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि, भारत अफगानिस्तान की तरक्की के लिए अफगानिस्तान में मौजूद कई अलग अलग समूहों से बातचीत कर रहा है, वहीं तालिबान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत के साथ उसकी बातचीत हो रही है, ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि भारत को तालिबान से बातचीत करने से क्या हासिल होगा?

