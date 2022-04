मानवाधिकार पर भी रूस के खिलाफ क्यों नहीं गया भारत? UNGA में भारत के फैसले से दुनिया हैरान!

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 08: यूक्रेन मुद्दे पर भारत लगातार अपने सख्त रूख पर कायम है और एक बार फिर से भारत ने यूनाइटेड नेशंस में बीच का रास्ता चुना है। भारत, सख्ती के साथ, अपने तटस्थ रुख पर कायम है और यूक्रेन के बूचा में नागरिकों की हत्याओं के बाद मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से फिर से दूर हो गया है। जिसके बाद पूरी दुनिया सवालिया निगाहों से भारत को देख रही है।

India has abstained on the resolution.. for reasons of both substance and process, @IndiaUNNewYork @ambtstirumurti on vote of explanation after UN vote that suspended Russia from UNHRC pic.twitter.com/qvggdvrNVL

बुशरा बीवी के बेटे मूसा का खुलासा, मां की सहेली ने अब्बा इमरान को दिया धोखा

English summary

Why India did not vote against Russia even on the issue of human rights in the United Nations General Assembly, what are the reasons for absent from voting.