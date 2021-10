अचानक लुढ़क क्यों गई चीन की अर्थव्यवस्था? जिनपिंग की नीतियों से जीडीपी का पतन शुरू

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अक्टूबर 18: ये तीसरी तिमाही है, जब चीन की वृद्धि दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है और सोमवार को चीन की सरकार की तरफ से जारी किए गये आधिकारिक आंकड़ों में से पता चल रहा है कि, चीन प्रॉपर्टी सेक्टर में भारी संघर्ष चल रहा है। इसके साथ ही चीन बुरी तरह से ऊर्जा संकट में घिर गया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं, कि आखिर चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अचानक लुढ़कने क्यों लगी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि, चीन में पिछले कुछ समय से ऐसे नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं, जिसने चीन के विकास दर को भारी प्रभावित किया है।

English summary

Why has the growth rate of the economy in China suddenly started dipping? Has the country's growth rate suffered a setback due to the policy decisions of the government?