कौन हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वेदांत पटेल, किस काम के लिए व्हाइट हाउस ने बताया ‘सुपर टैलेंटेड’

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अप्रैल 8: व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने एक 'दुर्लभ' इशारे में गुरुवार को अपने भारतीय अमेरिकी सहायक वेदांत पटेल की प्रशंसा करते हुए उन्हें "सुपर-टैलेंटेड" बताया है। भारतीय मूल के वेदांत अचानकर अमेरिका में सुर्खियां क्यों बटोर रहे हैं और आखिर वेदांत की किन खूबियों को लेकर कहा जाता है, कि वो आने वाले वक्त में व्हाइट हाउस के पहले भारतीय मुख्य प्रवक्ता बन सकते हैं।

English summary

Who is India-born Vedanta Patel, who is called 'Super Talented' by the White House? Know how he became close to President Biden.