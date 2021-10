कौन हैं उस्मान कवला, जिनकी रिहाई की मांग से भड़का तुर्की, 10 देशों के राजदूतों को देश से निष्कासित किया

International

oi-Abhijat Shekhar

अंकारा, अक्टूबर 24: एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाले जाने के बाद तुर्की बौखलाया हुआ है और उसने अमेरिका समेत 10 देशों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। तुर्की ने अमेरिकी समेत 10 देशों के राजदूतों को तुर्की से निष्कासित करने का आदेश दिया है। हालांकि, तुर्की ने इसके पीछे की वजह दूसरी बताई है।

English summary

Who is Osman Kavala, whose demand for release so incensed the President of Turkey, that he ordered the expulsion of the ambassadors of 10 countries including America.