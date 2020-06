ओसामा बिन-लादेन को शहीद बताने पर पाकिस्तान में इमरान ख़ान को क्या कह रहे लोग

International

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गुरुवार को प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने ओसामा बिन-लादेन को शहीद कहा था. इसे लेकर इमरान ख़ान पाकिस्तान की संसद में ही घिर गए.

इमरान ख़ान के भाषण का ओसामा बिन-लादेन वाला क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीएमएल-एन के नेता ख़्वाजा आसिफ़ ने नेशनल असेंबली में कहा, ''इमरान ख़ान ने ओसामा बिन-लादेन को शहीद कहा. बिन-लादेन हमारी ज़मीन पर आतंकवाद लाया. वो आतंकवादी था और आप उसे शहीद कह रहे हैं.''

ख़्वाजा ने कहा, ''उस बंदे ने हमारी ज़मीन पर दहशतगर्दी को लाया. वो अव्वल दहशतगर्द था. उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और आप शहीद कह रहे हैं. लाया ज़िआउल हक़ था और शहीद आप कह रहे हैं. जैसे मैंने इमरान ख़ान की तकरीर सुनी है वैसे ही ये मेरी और बिलावल भुट्टो की सुनने का हौसला पैदा करते. अपनी आलोचना सुनने के लिए जिगरा चाहिए. पाकिस्तान की असेंबली में सबसे कम वक़्त देने वाले प्रधानमंत्री इमरान ख़ान हैं. वो केवल अपनी बात करते हैं लेकिन दूसरों की नहीं सुनते हैं.''

Referring to PM’s speech in NA today, it is clarified that PM twice used the word “killed” for OBL. An unwarranted attempt is being made at home/abroad with a clear intent to make his remarks controversial unnecessarily.