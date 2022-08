WATCH: अमेरिका में पुलिस की फिर बर्बरता, शख्स का गर्दन घुटनों से कुचलकर लात-घूंसों से पिटाई

International

oi-Abhijat Shekhar

अरकांसस, अगस्त 22: अमेरिकी पुलिस अपनी बर्बरता के लिए मशहूर है और भले ही अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों को मानवाधिकार का ज्ञान देता क्यों ना रहे, लेकिन हकीकत ये है, कि अमेरिका आज तक अपने देश की पुलिस को नैतिकता और मानवाधिकार का पाठ नहीं पढ़ा पाई है। कुछ साल पहले अमेरिका में ही एक अश्वेत शख्स जार्ज फ्लॉयड की गर्दन घुटनों से तोड़कर और फिर गोली मारकर पुलिसवालों ने हत्या तक दी थी और अब एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जब तीन पुलिसकर्मियों ने मिलकर एक शख्स को घुटनों से दबाकर अधमरा कर दिया।

English summary

Another barbaric face of the US police has come to the fore, when a man has been beaten with kicks and punches by three policemen by kneeling on his head.