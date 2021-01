VIDEO: अमेरिका में हिंसक झड़प के बीच दिखा तिरंगा, वरुण गांधी ने पूछा ये सवाल

International

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। अमेरिका में राष्‍ट्रपति चुनाव के बाद से जारी गतिरोध अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। डोनाल्‍ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने वाशिंगटन कैपिटल हिल में घुसकर जबरदस्‍त हंगामा किया। ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल में तोड़फोड़ की और सीनेटरों को बाहर कर पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान एक ऐसी चीज नजर आई जिसे देखकर सब हैरान हो गए। ये भारत के लिए सबसे ज्‍यादा चौंकाने वाली बात थी। जी हां अमेरिकी संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान भारतीय झंडा दिखा। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।

US Capitol Violence: Trump Supporters की हिंसा के बीच किसने लहराया Tricolour | वनइंडिया हिंदी

बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर कर सवाल उठाया है। वरुण गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 'वहां पर भारतीय झंडा क्यों है? ये ऐसी लड़ाई है जिसमें हमें शामिल होने की जरूरत नहीं है।' बता दें कि अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिकी कैपिटल में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इस घटना में चार लोगों की मौत हुई और कई लोग गंभीर रूप घायल भी हुए। साथ ही नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन के नाम पर मोहर लगाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाधित हुई।

Why is there an Indian flag there??? This is one fight we definitely don’t need to participate in... pic.twitter.com/1dP2KtgHvf