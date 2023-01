पहली बार जापान के साथ युद्धाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना, चीन की नाक के नीचे ताकत का प्रदर्शन

जापान ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शांति को अपने संविधान में शामिल किया था, लेकिन अब चीन के डर से जापान ने अपनी सेना के गठन का फैसला किया है। जिसका मकसद चीनी आक्रामकता को काउंटर करना होगा।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Veer Guardian-2023: दूसरे विश्वयुद्ध के बाद शांति के रास्ते पर चलने वाले जापान ने भगवान बुद्ध के रास्ते को छोड़ दिया है और चीन की आक्रामकता को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। चीन, जिस तरह से भारत को परेशान करता है, उसी तरह से जापान को भी परेशान करता है, लिहाजा जापान ने अपनी शांति नीति को खत्म करते हुए एक बार फिर से अपनी सेना का निर्माण करने का फैसला किया है। वहीं, ऐसा पहली बार हो रहा है, जब भारत और जापानी वायुसेना एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे।

दक्षिण चीन सागर पर फिर चीन ने ठोका दावा, द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश, भड़का अमेरिका

English summary

Veer Guardian-2023: India and Japan's Air Force are going to do maneuvers for the first time, know how Japan will surround China?