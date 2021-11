कैप्टन ने परमाणु पनडुब्बी से मारी पहाड़ में टक्कर, बाल-बाल बचा था चीन! यूएस नेवी ने उठाया ये कदम

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 05: यूएस नेवी ने उन तीन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, जिन्होंने चीन के पास समुद्र में एक पहाड़ा से परमाणु पनडुब्बी टकरा दी थी। ये तीनों अधिकारी परमाणु पनडुब्बी पर सवार थे और 2 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद अमेरिका का परमाणु पनडुब्बि क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं, चीन लगातार अमेरिका से घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी मांग रहा था और अब अमेरिकन नेवी ने अपने अधिकरियों को बर्खास्त कर दिया है।

English summary

US has now sacked three of its officers after the US Navy's nuclear submarine hit the mountain in the South Chinese Sea.