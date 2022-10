रूसी ड्रोन हमलों में मदद कर रहा ईरान, US बोला, सबूत है हमारे पास! बेनकाब कर देंगे

International

oi-Artesh Kumar

यूक्रेन जंग (Russia Ukraine conflict) में रूस ने कीव शहर पर कहर बरपा दिया है। अब यूक्रेनी फ्रंट का नेतृत्व कुख्यात जनरल सर्गेई सुरोविकिन कर रहे हैं। वह एक बेरहम जनरल है, जो अपने दुश्मनों को जड़ समेत उखाड़ फेंकने में भरोसा करता है। उसी जनरल के नेतृत्व में रूसी सेना ने हाल में कीव के शहरों ड्रोन हमले किए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी खतरनाक ड्रोन मेड इन ईरान बताए जा रहे हैं। अब अमेरिका तेहरान को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया है। उसने सीधे-सीधे आरोप लगाया है कि यूक्रेन जंग ईरान रूस की मदद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया कि ईरान ने रूस की मदद के लिए क्रीमिया में प्रशिक्षकों और तकनीकी सहायता को रखा है जो यूक्रेन में ड्रोन हमलों को रूसी ही अंजाम दे रहे हैं।

English summary

The White House has accused Iran of being directly engaged on the ground in Russian-occupied Crimea, helping to train the country’s forces on Iranian-made drones that have been used in attacks in Ukraine.