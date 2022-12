अमेरिका में बर्फीला तूफान: बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए लाखों अमेरिकी, खपत घटाने की अपील

अमेरिका में इस बार इतना भयानक बर्फीला तूफान देखने को मिला है कि क्रिसमस की छुट्टियों का सारा मजा ही खराब हो गया है। ऊपर से बिजली कटने से लोगों की परेशानियां और भी बढ़ गई हैं।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

US deep freeze 2022: अमेरिका में इस बार भयानक सर्दी देखने को मिल रही है। वहां के कई राज्यों में हालत अस्त-व्यस्त हो चुके हैं और क्रिसमस की छुट्टियों का सारा मजा खराब हो रहा है। रही-सही कसर बिजली चौपट कर रही है। लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो रहे हैं। बिजली संकट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कि बिजली कंपनियां लोगों से कह रही हैं कि बहुत ही सोच-समझकर इसकी खपत करें। छुट्टियों के दिनों में पैदा हुए इस संकट ने हालात को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि घरों में रहना ही सुरक्षित है, क्योंकि सड़कों पर खराब मौसम की वजह से कई हादसे हो चुके हैं।

Bomb Cyclone Update: बर्फीले बम चक्रवात से America के हालात खरात | वनइंडिया हिंदी *News

English summary

Due to the snow storm in America, power crisis in front of hundreds of thousands people, people are hiding in their homes due to severe cold. Government is opening warming center