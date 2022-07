ड्रैगन का दावा, अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ा, US बोला, झूठा है चीन

International

वाशिंगटन, 13 जुलाई : चीनी सेना ने कहा कि उसने दक्षिण चीन सागर (south china sea) से एक अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ा है। इस जहाज ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया था। चीनी सेना (The People Liberation Army) ने बयान जारी कर कहा- 'अमेरिकी पोत विवादित पैरासेल द्वीप समूह के पास था। वह अवैध रूप से चीनी जलक्षेत्र में घुस गया था। हमने उसे खदेड़ दिया।' अमेरिकी नौसेना ने जहाज को पैरासेल क्षेत्र में भेजने की इजाजत नहीं ली थी। यह चीन की संप्रभुता का उल्लंघन है। इससे दक्षिण चीन सागर में स्थिरता कम हुई है।



Tension spiked on Wednesday after China deployed warships and jets to monitor an American guided-missile destroyer, which sailed near disputed islands in the South China Sea, challenging Chinese claims of territorial sovereignty in the maritime region.