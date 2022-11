उत्तर कोरिया ने अमेरिका की नाक में किया दम, किम जोंग को लेकर टीम बाइडेन की दुश्मनों से गुहार

International

North Korea Kim Jong Un news: पिछले एक महीने में एक के बाद मिसाइलों का परीक्षण कर किम जोंग उन ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। पिछले महीने उत्तर कोरिया का मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरा था और अब उत्तर कोरियाई मिसाइलों से दक्षिण कोरिया कांप रहा है। वहीं, अमेरिका का मानना है, कि किम जोंग उन को मनाना उसके वश की बात नहीं है और ये काम सिर्फ रूस या चीन कर सकता है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका का मानना है कि, चीन और रूस मिलकर कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं, जिससे उत्तर कोरिया एक बार फिर से परमाणु बम का परीक्षण ना करे।

The US has said China and Russia can exert their influence to not conduct nuclear tests on North Korea.