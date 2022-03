अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की जेलेंस्की से बात, जानिए क्या हुई चर्चा?

International

oi-Love Gaur

वाशिंगटन, 12 मार्च: रूस और य्रूकेन के बीच 16 दिनों के जंग चल रही है। इतने दिनों बाद भी युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर धावा बोलते हुए तबाही मचा रखी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यूक्रेनियनों के लिए चल रही सुरक्षा, मानवीय और आर्थिक सहायता पर चर्चा करने के लिए फोन किया।

नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव तृतीय विश्व युद्ध

इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम नाटो के एक-एक इंच क्षेत्र की पूरी ताकत से रक्षा करेंगे। लेकिन हम यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव तृतीय विश्व युद्ध है, जिसे रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।

We will defend every inch of NATO territory with the full might of a united and galvanized NATO. But we will not fight a war against Russia in Ukraine. A direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent: US President Joe Biden pic.twitter.com/Molel7B89o