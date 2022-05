‘भारत का अपना इतिहास, अपने विचार’... QUAD समिट के बीच वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का बड़ा बयान

International

Abhijat Shekhar

टोक्यो/वॉशिंगटन/नई दिल्ली, मई 24: अमेरिका ने कहा है कि, हर देश के अपने अपने इतिहास होते हैं और उनके अलग अलग देशों से इतिहास के रिश्ते होते हैं, जिनके साथ उनके हित जुड़े होते हैं और भारत और रूस के बीच क्या संबंध रहे हैं, उसे अमेरिका समझता है। क्वाड शिखर सम्मेलन के बीच अमेरिका की तरफ से काफी अहम बयान आया है, क्योंकि क्वाड सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध की गूंज सुनाई दी है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्नेर युद्ध को एक वैश्विक मुद्दा बताया है।

English summary

The US has said in the midst of the Quad Summit that countries have their own history and their own interests and Joe Biden understands the history of India-Russia.