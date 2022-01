कोरोना संक्रमित बेटे को मां ने कर दिया था कार की डिक्की में बंद, लोगों ने बचाई बच्चे की जान

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 08: अमेरिका के टेक्सास में एक कलयुगी मां को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने कोरोना पॉजिटिव बच्चे की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। टेक्सास की रहने वाली महिला ने खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अपने बेटे को कार की डिक्की में बंद कर दिया था, जिसके बाद अब महिला को गिरफ्तार किया गया है।

English summary

In America, a mother had locked her corona positive son in the trunk of a car, so that he himself would not get infected.