US mid term polls: भारतीय मूल के पांच अमेरिकियों का रहेगा दबदबा! ये हैं पांच चेहरे

अमेरिका में 8 नवंबर 2022 को मध्यावधि (US mid term polls) चुनाव होने जा रहे हैं। इस मिड टर्म पोल में पांच भारतीय-अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) की रेस में हैं। राजनीतिक पंडितों ने इस चुनाव में भारतीय मूल के उम्मीदवारों की 100 फीसदी जीत की संभावना जताई है। काउंसिल के चार मौजूदा नेताओं- अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल के फिर से चुने जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये चारों डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं।

English summary

If the pollsters and opinions of political pundits are any indication, Indian-Americans are likely to have a 100 per cent strike rate for the House of Representatives. The four incumbents – Ami Bera, Raja Krishnamoorthi, Ro Khanna and Pramila Jayapal – are likely to be re-elected. All four are from the Democratic party.