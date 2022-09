अमेरिकी शख्स ने चुराया प्लेन, एक घंटे से शहर के उपर उड़ा रहा विमान, वॉलमॉर्ट स्टोर क्रैश करने की दी धमकी

International

वाशिंगटन, 03 सितंबरः अमेरिका के मिसिसिपी में एक शख्स ने प्लेन चुरा लिया है। चुराने के बाद पायलट एक घंटे से अमेरिका के उत्तर-पूर्व मिसिसिपी के एक शहर टुपेलो में विमान को आसमान में बेतरतीब ढ़ंग से उड़ा रहा है। प्लेन चुराने वाले शख्स ने धमकी दी है कि वह इसे वॉलमॉर्ट पर क्रैश कर देगा। जानकारी के मुताबिक, धमकी देने वाले शख्स की उम्र 29 साल बताई जा रही है। धमकी के बाद सभी वॉलमॉर्ट के स्टोर एहितियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चोरी किया गया प्लेन डबल इंजर वाला 9 सीटर प्लेन है। प्लेन चुराने वाला शख्स एयरपोर्ट का ही कर्मचारी है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं पुलिस ने कहा कि वह पायलट से सीधे संपर्क में है और उससे बात कर रही है।

टुपेलो पुलिस विभाग ने लोगों को तितर-बितर रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही सभी आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। किंग एयर के इस विमान की रफ्तार 206 मील प्रति घंटे और ऊंचाई 1,100 फीट है।

