यूक्रेन जंग को लेकर रूस और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बातचीत.. तो क्या WAR को होगा The End?

oi-Artesh Kumar

यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine conflict) के आठ महीने गुजर जाने के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन (Lloyd Austin) अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु (Sergei Shoigu)के साथ टेलीफोन पर वार्ता की। यह खबर वाकई में लोगों को चौंका देने के लिए काफी है क्योंकि रूस और अमेरिका एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और जंग के इस पड़ाव में दोनों रक्षा सचिव आपस में वार्ता कर रहे हैं। खबर है कि, ऑस्टिन और शोइगु ने यूक्रेन जंग पर महत्वपूर्ण वार्ता की है।

English summary

United States defence secretary Lloyd Austin has held a rare telephone call with his Russian counterpart Sergei Shoigu, with the Ukraine war featuring in the talks, according to the defence ministry from both countries.