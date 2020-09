Video: ताइवान में घुसपैठ की कोशिशें में लगे चीनी फाइटर जेट के ढेर होने की खबरें!

International

oi-Richa Bajpai

ताइपे। भारत-चीन टकराव के बीच एक बहुत बड़ी खबर ताइवान से आ रही है। बताया जा रहा है कि ताइवान के एयर डिफेंस सिस्‍टम ने पीपुल्‍स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई-35 को ढेर कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई है जब चीनी जेट ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशें कर रहा था। हालांकि अभी तक चीन की तरफ से इस खबर को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है।

जिस एयर डिफेंस सिस्‍टम का प्रयोग हुआ है, वह अमेरिका का थाड एयर डिफेंस सिस्‍टम है। ऐसे में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद यह कार्रवाई ताइवान और अमेरिका ने साथ में मिलकर की है। क्षेत्र में घटना के बाद तनाव बढ़ गया है। चीनी पायलट को घायल हालत में पकड़ लिया गया है। इससे पहले खबरें आई थीं कि चीनी वायुसेना और नौसेना के फाइटर जेट्स जे-11, जे-15, सुखोई-35 और सुखोई-33 ने ताइवान में घुसपैठ की कोशिशें की हैं। आपको बता दें कि इस समय ताइवान को अमेरिका का भारी समर्थन हासिल है। हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया था कि वह ताइवान के साथ अपने राजनयिक रिश्‍तों को पहचान देगा।

The people Of Taiwan are with India .

Taiwan just shot down Chinese SU KAI 35 Fighter jet!

The pilot was seriously injured in the crash of the Chinese PLA’s Su Kai 35 fighter jet flying over the Taiwan Strait and the South China Sea.

Congratulations, @globaltimesnews! pic.twitter.com/Bhv5nSUVSq